تحذير من إيقاف المركبات في الساحات الترابية المغلقة بالشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

حذرت بلدية مدينة الشارقة من إيقاف المركبات في الساحات الترابية المغلقة، وأكدت أنها سوف تنفذ حملات تفتيشية مستمرة لرصد جميع مشوّهات المظهر العام، وجميع الممارسات السلبية في كل مناطق مدينة الشارقة، لضمان توفير بيئة مثالية تتماشى مع رؤى وتوجهات الإمارة وتضمن راحة القاطنين والزوّار، وفي هذا السياق باشرت إدارة المواقف العامة بتنظيم حملات لرصد بعض التصرفات السلبية التي يقوم بها عدد من السكان بإيقاف مركباتهم داخل الساحات الترابية المغلقة، من خلال الصعود فوق الأرصفة والدخول لها، حيث انتشرت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، وعلى الفور باشرت البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوزيع منشورات توعوية على جميع المركبات لتوعية أصحابها بضرورة عدم تكرار هذه التصرفات لما لها من آثار سلبية.

حملة

وأوضح علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة أنه تم تنظيم حملة لمنع وقوف المركبات في الساحات الترابية المغلقة، حيث يقوم بعض أصحاب المركبات وخصوصاً المرتفعة أو سيارات الدفع الرباعي بالصعود على الرصيف وركن المركبة داخل الساحة والتي يمنع الوقوف بها، حيث قامت الإدارة بعمل دراسة للساحات، والتأكد من توفر المواقف النظامية.