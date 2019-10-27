افتتاح الفرع 33 لجمعية الشارقة التعاونية في مويلح

المصدر: الشارقة- البيان

افتتح سلطان بن هدة السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة - رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وماجد الجنيد الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة التعاونية، الفرع الـثالث والثلاثين للجمعية الكائن في منطقة مويلح في مدينة الشارقة، بتكلفة تصل لأكثر من 10 ملايين درهم، وذلك استكمالاً لإنجازاتها المستمرة في إمارة الشارقة.

مواكبة

وأكد ماجد الجنيد أن جمعية الشارقة التعاونية تعمل على مواكبة النمو الاقتصادي المتسارع بإمارة الشارقة، حيث تنطلق بخطط استراتيجية مستقبلية نحو بناء منظومة اقتصادية كبرى في قطاع التجزئة، لتكون لها الريادة في السوق المحلي كأكبر الجمعيات التعاونية، وأقدمها في الدولة في تقديم الخدمة التعاونية على مدار 42 عاماً.

يقع الفرع بقلب منطقة مويلح التجارية على مساحة 2900 م2، ويضم 30,000 صنف‌ من المواد الغذائية وغير الغذائية، موزعة على الأقسام المختلفة، كما يتوفر بالفرع جميع الأقسام الطازجة مثل الخضار والفواكه والملحمة والمسمكة ومشوى اللحوم ومشوى الأسماك.