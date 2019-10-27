افتتاح شاطئ «ع البحر» بكورنيش أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت بلدية مدينة أبوظبي منطقة السباحة لشاطئ «عَ البحر» على كورنيش أبوظبي وأصبح متاحاً أمام الجمهور بالكامل يوم 14 أكتوبر الجاري، والذي يأتي ضمن خطة تطوير كورنيش أبوظبي الهادفة إلى تعزيز إمكانياته السياحية، بهدف تعزيز سلسلة الشواطئ العالمية في أبوظبي التي تستهدف تقديم أرقى معايير الترفيه وأفضل مستويات الأمن والسلامة والبيئة لمرتادي شواطئ الإمارة.

وأكدت بلدية مركز المدينة أنها أنجزت افتتاح منطقتي سباحة بمساحة 7650 متراً مربعاً للمنطقة الواحدة مما يسمح للزوار بالاستمتاع بالسباحة ومياه البحر والاسترخاء على الشاطئ.

وتتيح بلدية مدينة أبوظبي للجمهور الدخول بالمجان لشاطئ «عَ البحر»، حيث تتوافر فيه مناطق عصرية مفتوحة للزوار للاسترخاء والاستمتاع بأشهى المأكولات.

كما يضم الشاطئ ملاعب لكرة السلة وكرة الطائرة وكرة القدم، بالإضافة إلى تجهيزات رياضية موجودة في الهواء الطلق، ومنطقة ألعاب أطفال، وممرات للمشي على امتداد الشاطئ. وأكدت البلدية أن الشاطئ الجديد تتوافر فيه جميع الخدمات التي تحقق السعادة لمرتاديه، مشيرة أنها راعت في ذلك أهمية إيجاد معايير الأمن والسلامة للجمهور من خلال توفير فريق إنقاذ مدرب ومؤهل من الرجال والسيدات.