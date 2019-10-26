السفير البرازيلي: الإمارات بوابة البرازيل للعالم العربي وقارة آسيا

المصدر: وام

أكد فيرناندو لويس ليموس إجريجا سفير جمهورية البرازيل لدى الدولة ان بلاده تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة بوابتها للعالم العربي وقارة آسيا بشكل عام نظرا لمكانتها الهامة ولموقعها الاستراتيجي الحيوي.

وقال في تصريح لوكالة انباء الإمارات "وام" بمناسبة زيارة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية للدولة التي بداها اليوم وتعد أول زيارة دولة له للعالم العربي منذ توليه الرئاسة في يناير 2019 .. ان هذه الزيارة تكتسب اهمية كبيرة من حيث توقيتها كونها تتزامن مع مرور 45 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الصديقين.. مشيرا إلى ان برلاده كانت من اوائل الدولة التي اعترفت بدولة الإمارات عند تأسيسها و افتتحت سفارتها في ابوظبي قبل 41 عاما .

وأشار السفير إلى ان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي كان اول وزير خارجية من العالم العربي يزور البرازيل بعد تولي الرئيس بولسونارو السلطة في يناير 2019.

ولفت إلى أن وجهات نظر البلدين تتطابقان حيال العديد من القضايا العالمية وظهر ذلك جلياً في المنتديات الدولية متعددة الاطراف .

وأكد أهمية اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين الإمارات والبرازيل الموقعة في عام 2017 ، والتي تسمح لمواطني البلدين بالسفر اليهما بدون تأشيرة ، والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2018 ..كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية ومنها اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي وتسهيل الاستثمارات.

وأوضح السفير البرازيلي ان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في تطور وتوسع مستمرين شاملة مجالات جديدة مثل العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.. مؤكدا حرص بلاده على المضي قدما بعلاقاتها مع الامارات الى آفاق جديدة حيث يناقش البلدان فرص وامكانيات توقيع المزيد من الاتفاقيات الثنائية في إطار تعزيز وتوثيق علاقات التعاون بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين .

وأشار إلى وجود حوالي 10 الاف برازيلي يعيشون و يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة من بينهم 1600 مدرب لرياضة الجيو جيتسو..منوها بأهمية الرياضة عموما وكرة القدم خاصة في تعزيز علاقات البلدين.

واوضح ان حجم التجارة الثنائية بين الطرفين وصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2018 فيما شهدت الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاي معاملات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي متوقعا أن ينموا حجم التجارة بين الدولتين فى العام الجاري.

وذكر ان بولسونارو سيقوم بافتتاح منتدى الأعمال البرازيلي الإماراتي غدا في أبوظبي حيث سيعرض المنتدى فرص الاستثمار في كلا البلدين بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال برازيلي وحضور بارز من جانب رجال الأعمال الإماراتيين.

وقال ان قطاعات مثل السكر والدواجن واللحوم وقطع غيار الطائرات تمثل الصادرات الرئيسية من البرازيل إلى الإمارات ، في حين تمثل الأسمدة الزراعية الصادرات الرئيسة من الامارات للبرازيل مشيرا الى ان البرازيل تعتبر بوابة إلى أمريكا اللاتينية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرض عددًا من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين مثل اتفاقية عام 2018 حول تجنب الازدواج الضريبي وتسهيل الاستثمارات فيما تحدث عن الشركات البرازيلية العاملة في الإمارات العربية المتحدة متوقعا أن تدخل المزيد من الشركات البرازيلية الى السوق الإماراتي قريبًا .

وذكر السفير البرازيل أن دولة الامارات ستستضيف اللقاء الودي الذي يجمع منتخب بلاده لكرة القدم ومنتخب كوريا الجنوبية في 18 نوفمبر المقبل .