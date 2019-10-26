توقعات بتعمق الإعصار كيار إلى الدرجة الثانية

المصدر: أبوظبي ـ البيان:

أكد المركز الوطني للأرصاد فيما يتعلق بآخر تطورات العاصفة المدارية «كيار» التي تشكّلت في بحر العرب تعمّق الإعصار المداري من الدرجة الأولى بسرعة رياح حول مركزه تصل إلى 140 كم/ س، وتحوله خلال الـ 24 ساعة المقبلة إلى الدرجة الثانية بسرعة رياح حول المركز تصل إلى 180 كم/س ويكون مساره غربا إلى شمال غرب.



ويتوقع المركز الوطني للأرصاد عدم تأثر الدولة بتداعيات إعصار «كيار» خلال الأيام المقبلة.



من جانبها، أكدت الأرصاد العمانية أن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة ليوم السبت أوضحت تمركز الإعصار المداري «كيار» شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية على خط عرض 16.5 درجة شمالا، وخط طول 70 درجة شرقا، ويبعد عن السواحل الهندية حوالي 350 كيلومترا، فيما يبعد عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة حوالي 1350 كيلومتر (راس مدركة).



وأشارت إلى أن آخر خراط التنبؤات العددية تشير إلى احتمال تحرك «كيار» باتجاه الغرب الى الشمال الغربي نحو وسط بحر العرب مع احتمال تعمقه الى إعصار مداري من الدرجة الثانية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأوضح أنه لا توجد أي تأثيرات على سواحل السلطنة خلال الأيام الأربعة القادمة ومن المحتمل أن يكون البحر متوسطاً إلى هائج الموج على سواحل محافظات جنوبية الشرقية والوسطى وظفار ويصل أقصى ارتفاع له من 2 الى 3 أمتار مع احتمال امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة من مساء اليوم.