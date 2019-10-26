65 دولة وجالية تشارك في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن

المصدر: وام

تلقت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم حتى الآن موافقة 65 دولة وجالية إسلامية حول العالم للمشاركة فى الدورة الرابعة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث التي ستنطلق فعالياتها في 2 نوفمبر المقبل وتستمر حتى التاسع من نفس الشهر .

و أكد المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة أن هذا العدد يعتبر مؤشراً متميزاً

يؤكد حرص هذه الدول على المشاركة فى هذه المسابقة المباركة خاصة بعد النجاح المتميز الذى حققته الدورات الثلاث السابقة والمشاركة الكبيرة التي شهدتها من الدول والجاليات المسلمة والجمهورالغفير الذى حضر فعاليتها .

وأضاف أن الجائزة قد انتهت من اختيار لجنة التحكيم الدولية وتتضمن القائمة 6 محكمين دوليين للمسابقة القرآنية و 3 محكمين للاختبار المبدئي الذى يجرى بعد وصول المتسابقة إلى أرض الدولة للتأكد من حفظها واعتماد تأهلها للمرحلة النهائية وقد وقع الاختيار على أصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الصديقي من السعودية والشيخ طارق عبدالحكيم عبدالستار بيومي من مصر والشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي من الإمارات و الشيخ وليد بن حسن بن علي جناحي من البحرين والشيخ الدكتور خالد عزيز الموصلي من العراق و الشيخ الدكتور محمد إمبالو فال من السنغال للجنة التحكيم الدولية للمسابقة.. كما وقع اختيار اللجنة على خولة حسن الحمادي من الإمارات ومروة سيد لاشين من مصر و سوسن الزعبي من سوريا للجنة الاختبار المبدئي.

وكانت اللجنة المنظمة قد فرغت خلال الفترة الماضية من الوقوف على جاهزية نظام التحكيم الإلكتروني للمسابقة وذلك بتحديثه وتطويره بما يتواكب مع أحدث النظم الإلكترونية والتقنية في العالم .. كما تم الانتهاء من حجوزات الطيران ومن إصدار تأشيرات الدخول كما انتهت بلدية دبي من تجهيز الديكورات الخاصة بالمسابقة والحفل الختامي كما تم الإنتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالنقل المباشر للمسابقة على قناة نوردبي الفضائية بالإضافة الى انتاج " يوميات المسابقة" وهي التلخيص اليومي لجميع فعاليات المسابقة والأنشطة التي تصاحبها وهي من اعداد وحدة الاعلام وتصور مجريات المسابقة وتوزع على اكثر من 15 قناة فضائية محلية ومن تلك المتواجدة فى مدينة دبي للإعلام وكذلك بعض القنوات الأخرى المتخصصة من خارج الدولة .

وتقام المسابقة على فترتين الفترة الصباحية وتبدأ فى الساعة العاشرة صباحا أمام لجنة التحكيم والجمهور بالمسرح الرئيسي فى ندوة الثقافة والعلوم بينما تبدأ الفترة المسائية بعد صلاة المغرب مباشرة على نفس المسرح وبهذه المناسبة وجه سعادة رئيس اللجنة المنظمة الدعوة للجمهور لحضور المسابقة والإستماع الى التلاوات العطرة من حافظات كتاب الله وقد رصدت اللجنة مكافآت مادية وعينية للحضور.