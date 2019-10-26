حصة بوحميد تعتمد إشهار جمعية المخترعين الإماراتية

المصدر: وام

اعتمدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع قرارا وزاريا رقم 304 لسنة 2019 باشهار جمعية المخترعين الاماراتية على أن يكون مقرها الرئيسي في دبي ودائرة نشاطها دولة الامارات العربية المتحدة وتعمل على تعزيز العمل التطوعي في مجال الاختراع ونشر وعي الإختراع والمعرفة، ودعم القدرات الوطنية فيه .

كما تعمل الجمعية على الارتقاء بالمخترعين من الناحية الفنية وتطوير مهاراتهم من خلال إقامة الدورات المتخصصة والمؤتمرات والمعارض والملتقيات ذات الصلة وتوفير كافة السُبل للمخترعين لإبراز إختراعاتهم ودعمهم إعلامياً وفنياً وقانونيا.

وتركز الجمعية على دور المخترع في المجتمع وجعله مثالاً يحتذى به والسعي لإيجاد رواد من الشباب المخترع في كافة المجالات.

كما ستقوم الجمعية بإنشاء سجل وطني وجوائز في مجالات الإختراعات المختلفة وبدعم برامج إعداد وتطوير وتدريب الكوادر المتخصصة في مجال الاختراعات وتنمية واستثمار الاختراعات بذاتها أو بالمشاركة مع الآخرين.

وتضطلع الجمعية وفقا لقرار الإشهار بتقديم المشورة للجهات الحكومية وغير الحكومية في مجالات الاختراعات، وإصدار المواد الإعلامية المتخصصة لنشر المعرفة والوعي في مجال الإختراع وتبني برامج علمية متخصصة لتأهيل الشباب ليصلوا إلى إختراعات تفيد البشرية مع التعاون مع المؤسسات التعليمية والجهات ذات العلاقة والهيئات الرسمية الأخرى وتمثيل المخترعين الاماراتيين في المحافل الدولية.

وعبر المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية عن تقديره الكبير لحرص واهتمام معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع وسعادة حصة تهلك وكيل الوزارة لشؤون التنمية الاجتماعية وسعادة حمد المناعي مدير ادارة الجمعيات ذات النفع العام وأحمد الخديم نائب المدير على إشهار الجمعية ودعمها وقدم التهنئة لأعضاء الجمعية العمومية التأسيسية لجمعية المخترعين الاماراتية .

وقال إن جمعية المخترعين الاماراتية تعد احدى روافد اهتمامات الامارات اليوم بالاختراع والابتكار والذكاء الاصطناعي وبالبحث العلمي بعد ان توجته بتكريم القيادة الرشيدة لأوائل المخترعين في برنامج أوائل الإمارات السنوي في دورته الأولى وباطلاق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي واستحداث منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي واطلاق عام وشهر سنوي للابتكار وحرص الدولة من خلال المؤسسات التعليمية على نشر وتعزيز روح الاختراع والابتكار في الجيل الجديد وتنظيم المزيد من تحديات المخترعين وأبرزها استضافة الدولة الدورة الرابعة والأربعين لمسابقة المهارات العالمية وتنظيم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني " اكتفت " لتحدي مهارات الإمارات وتنظيم مؤسسة الامارات لمهرجان بالعلوم نفكر.

وأكد المخترع أحمد مجان أن أمام الجمعية الوليدة مجموعة من المسؤوليات والتحديات منها إنشاء سجل وطني وجوائز في مجالات الإختراعات المختلفة ودعم برامج إعداد وتطوير وتدريب الكوادر المتخصصة في مجال الاختراعات وتنمية واستثمار الاختراعات بذاتها أو بالمشاركة مع الآخرين.

وأشار إلى أهمية أن تتبنى الجمعية برامج علمية متخصصة لتأهيل الشباب ليصلوا إلى إختراعات تفيد البشرية والتعاون مع المؤسسات التعليمية والجهات ذات العلاقة والهيئات الرسمية الأخرى وتمثيل المخترعين الاماراتيين في المحافل الدولية.

وجاءت جمعية المخترعين الاماراتية ثمرة إنجازات شباب الامارات المخترعين العالمي وفوزهم بالعديد من الميداليات المتقدمة وترجمة ميدانية لتوصيات ملتقى ناجح اشرف عليه المخترع الاماراتي احمد مجان عضو قائمة أوائل الإمارات وجمع له المهتمين بالمنطقة في الثالث من مايو الماضي الذي دعا الى قيامها والى أهمية التركيز على دور المخترع في المجتمع وجعله مثالاً يحتذى به والسعي لإيجاد رواد من الشباب المخترع في كافة المجالات.