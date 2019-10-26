"بي بي سي" تختار سارة الأميري في قائمتها لـ 100 امرأة ملهمة حول العالم

اختارت "بي بي سي" معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة ضمن قائمتها لـ100 امرأة ملهمة ومؤثرة حول العالم، لقيادتها الفريق العلمي للمشروع الإماراتي لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل".

وخلال لقائها مع قناة "بي بي سي"، قالت الأميري إن شغفها في عالم الفضاء بدأ منذ أن كان عمرها 9 سنوات حيث كان حلمها رؤية كوكب الأرض من الفضاء.

وحول عملها وتدرجها في هذا المجال، قالت الأميري إن بداياتها كانت في مركز محمد بن راشد للفضاء بعد دراستها لتخصص الهندسة وتخرجها من الجامعة.

وأوضحت أن أحد أهداف مسبار الأمل هو وصول الإمارات لكوكب المريخ بحلول الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، مشيرة إلى الوصول للمريخ يجب أن يقترن بترك بصمة علمية تتجاوز التقاط المسبار للصور من الفضاء.

وقالت سارة الأميري: في المرحلة المقبلة نريد أن نكون مطورين ومصنعين ومصممين للتكنولوجيا في دولة الإمارات وأنه في نهاية 2021 ستكون هناك بيانات علمية متاحة لكل العلماء حول العالم.