بلدية دبي: إجراءات فورية للتأكد من عدم تداول بودرة الأطفال المسحوبة في أمريكا

المصدر: دبي- وائل نعيم

أكدت بلدية دبي لـ "البيان" أنه تم اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من عدم تداول تشغيلة شركة بودرة الأطفال "جونسون اند جونسون" التي تم سحب عدد من عبواتها من الأسواق الأمريكية برقم تشغيله محددة نظرا لاكتشاف وجود أثار شوائب لمادة "الاسبستوس" في إحدى العبوات التي تم بيعها عبر الانترنت.

إجراءات

وأوضحت البلدية أن الإجراءات المتخذة للتأكد من عدم تداول التشغيلة المذكورة في أسواق الامارة تمت عن طريق التواصل مع الشركة المعنية في الدولة ومسح أسواق الإمارة، حيث قامت بسحب عينات من تشغيلات أخرى للمنتج وإرسالها للفحص المخبري للتأكد من مطابقتها لمواصفات واشتراطات الصحة السلامة و خلوه من المواد المحظورة و الضارة.

حرص

وشددت بلدية دبي متمثلة في إدارة الصحة والسلامة على حرصها الدائم على متابعة أحدث المستجدات والتعاميم و الاشعارات سواء المحلية منها او العالمية المتعلقة بسلامة المنتجات الاستهلاكية.

رقابة صارمة

وذكرت بلدية دبي أن المنتجات الاستهلاكية المستوردة والمتداولة في السوق المحلي او المصنعة محليا تخضع للرقابة الصارمة للتحقق من مطابقتها لمواصفات واشتراطات الصحة والسلامة وفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية ويتم اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها وخلوها من المواد الضارة، وجار التنسيق مع الجهات الصحية و الجهات ذات العلاقة في الدولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.​