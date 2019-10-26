"طرق دبي" تحتفي بمرور عقد على "يوم المواصلات العامة"

المصدر: البيان الإلكتروني

تحتفل هيئة الطرق والمواصلات يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 1 نوفمبر، بمرور عقد على إطلاق (يوم المواصلات العامة)، التي تقام تحت شعار (استمتع بتنقل أفضل لحياة أفضل)، وتتزامن هذه الدورة مع الذكرى السنوية الرابعة عشرة لتأسيس الهيئة. وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور إمارة دبي في دعم الجهود التي تسهم في تحسين البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي، ورفع نسبة مستخدميها من خلال توعيتهم بامتيازات المواصلات العامة.

وأكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، نجاح المبادرة في نشر الوعي وتعريف المجتمع بمنظومة النقل الجماعي الحديثة التي توفرها الهيئة لسكان وزوار إمارة دبي، التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري المختلفة، إضافة إلى تحقيق التكامل بين مختلف وسائل النقل.

وقال الطاير: "سعت الهيئة منذ تأسيسها إلى أن يكون النقل الجماعي هو الخيار الآمن والسهل والمفضل لدى مختلف شرائح المجتمع، ولذلك عملت مُنذ اليوم الأول على تطوير منظومة نقل جماعي متنوعة ومتكاملة، حيث نفذت مشروع مترو دبي بطول 75 كيلومتراً و47 محطة، ومشروع ترام دبي بطول 11 كيلومتراً و11 محطة، وزادت عدد أسطول حافلات المواصلات العامة من 620 حافلة عام 2006 إلى 1520 حافلة عام 2018 بنسبة زيادة 145%، ونفذت 2200 موقف للحافلات بينها 689 موقفا مظللا مكيفا لركاب الحافلات، وطورت وسائل النقل البحري التي كانت تقتصر على العبرات، لتشمل اليوم فيري دبي والباص المائي والتاكسي المائي، والعبرات المكيفة". مؤكداً أن تطوير منظومة النقل الجماعي وتحقيق التكامل فيما بينها أسهم في ارتفاع عدد مستخدميها من 163 مليوناً عام 2006 إلى قرابة 589 مليون عام 2018، بنسبة زيادة 261%، وزادت نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي من 6% عام 2006 إلى 17.5% عام 2018.

وأضاف: "تتضمن الخطة المستقبلية للهيئة، الاستمرار في تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل الجماعي وتحسين كفاءة نظام المواصلات العامة، والتوسع في تقديم الخدمات الذكية للجمهور، فالعمل في مشروع (مسار 2020) لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي لموقع معرض إكسبو، يسير وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، كما تخطط الهيئة أيضا للتوسع في شبكة خطوط الحافلات لتغطية 20 منطقة جديدة وتحسين الخدمات على مستوى المدينة بناء على متغيرات حركة تنقل السكان بحلول عام 2020، إلى جانب شراء 725 حافلة، و1612 مركبة أجرة، وإنشاء 17 محطة ومركزا لإيواء الحافلات".

تجدر الإشارة إلى أن الدورة العاشرة من يوم المواصلات العامة، تشهد تنفيذ فعاليات تستمر لمدة 11 يوماً تبدأ في 1 نوفمبر وتستمر حتى 11 نوفمبر، وهو اليوم الذي يصادف الذكرى الخامسة لافتتاح ترام دبي، وتتضمن باقة متنوعة من الفعاليات، تشمل تحدي يوم المواصلات العامة، وسباق الجري لمسافة 2.5 كم و5 كم بمحاذاة قناة دبي المائية، وسحوبات على سبائك ذهبية لمستخدمي وسائل المواصلات خلال مدة الفعاليات، كما تشمل تكريم الركاب الأكثر استخداماً لوسائل المواصلات، إلى جانب عدد من الفعاليات الترفيهية.