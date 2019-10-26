الإمارات الأولى عالميا في الحصول على الكهرباء

المصدر: وام

حافظت دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالميا في الحصول على الكهرباء وبجميع مؤشرات المحور وبعلامة كاملة 100%، بحسب تقـــرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020، الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاد حول العالم .

وحصلت هيئة كهرباء ومياه دبي في معيار إجراءات الحصول على الكهرباء على علامة 100% ونجحت في توفير جهد المتعاملين، وفي معيار الوقت اللازم لاستكمال كل إجراء حصلت على علامة 100% حيث نجحت في إدخال إجراءات حديثة ساهمت في تقليص الوقت اللازم لتوصيل الكهرباء إلى 7 أيام، وفي معيار التكلفة المطلوبة لاستكمال كل إجراء حصلت الهيئة أيضا على علامة 100% حيث قامت الهيئة بإلغاء تكلفة التوصيل ومبلغ التأمين لفئات المشاريع الصناعية والتجارية للأحمال التي تصل إلى 150 كيلووات، وفي معيار اعتمادية الشبكة وشفافية التعرفة حصلت الهيئة على علامة 100% حيث حققت نتائج منافسة للغاية في المقارنات المعيارية العالمية في معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنويا والذي بلغ 2.39 دقيقة انقطاع للمشترك مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن هذا الإنجاز العالمي الجديد جاء تحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في استشراف المستقبل واعتماد الابتكار لتعزيز استدامة التطوير في جميع القطاعات والوصول إلى أهداف " مئوية الإمارات 2071 " لتأمين مستقبل أكثر إشراقا لأجيالنا القادمة ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم.

وأشاد الطاير بدور المقاولين والاستشاريين الذين ساهوا بفعالية في اقتراح المبادرات التطويرية والخروج بتوصيات تعمل على تسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

ولفت إلى أن الهيئة تفوقت على مدار السنوات الماضية على نخبة من الشركات الأوروبية والأمريكية ونجحت في خفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% مقارنة مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 6.5 % مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية لتحقق بذلك معدلات عالمية رائدة على صعيد خفض الفاقد المائي ما يؤكد ريادية الهيئة في جميع المجالات.