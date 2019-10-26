«روت نيجاتيف وان» الأمريكي: العبور للمستقبل بـ«الروبوت»

المصدر: دبي - البيان

يمثل الولايات المتحدة الأمريكية في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال 2019» التي تستضيفها دبي، وتشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل فريق من خمس فتيات طموحات يطلقن على أنفسهن اسم «روت نيجاتيف وان»، بقيادة أبيجايل هيريرا (17 عاماً).

حصل هذا الفريق على المرتبة الأولى في مسابقة «فيرست تيك شالينج ورلد تشامبيونشيب» في هيوستن، نتيجة لتفوقه في الجانب التقني وتميز تصميماته.

إضافة إلى أثر مشروعه على القضايا المجتمعية الملحة، واستهل الفريق عمله على مشروعه المعد للمشاركة في «فيرست جلوبال دبي 2019» منذ نهاية يونيو الماضي، حيث حرص أعضاء الفريق على تخصيص هذه الفترة الطويلة لوضع خطة محكمة لتصميم المشروع وتوفير الدعم اللازم له وإخضاعه للتصميم بمساعدة الكمبيوتر.

معايير

وقالت هيريرا: «نحاول أن تكون كافة تفاصيل عملنا متوافقة مع أعلى المعايير المستخدمة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي لما لذلك من فائدة تعليمية لنا ولإكسابنا خبرات جديدة في العمل»، مشيرة إلى أن العمل ضمن هذا المشروع أتاح لفريقها فرصة للإجابة عن سؤال: ماذا بعد؟

ويركز فريق الفتيات الأمريكي على التعريف بمجال الروبوتات بين فئة الشباب، للعبور إلى المستقبل، حيث يعملن مع عدد من الجهات المحلية على تشجيع المدارس العامة على تطبيق برنامج تعليم العلوم المتعلقة بالروبوتات للأطفال في الفئة العمرية 6-10 سنوات، الذي طرحته شركة «ليغو» لألعاب الأطفال.

ومن خلال الاستفادة من بعض التطبيقات التقنية والحلول التي قمن بتصميمها، ساعدت الفتيات مجموعة من الأطفال من أصحاب الهمم في مواجهة التحديات، وقمن بالعمل عن كثب مع فرق للفتيات من أستراليا والبيرو وتركيا لتشجيعهن على دخول المجالات العلمية والتقنية والروبوتات.