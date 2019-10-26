روبوتات بأيدٍ صينية توفر حلولاً مبتكرة لازدحام المطاعم

يومياً وبعد انتهاء المدرسة والعودة إلى المنزل وإنجاز الواجبات المدرسية، يتوجه هاوتشينج يانج البالغ من العمر 17 عاماً للاجتماع مع أعضاء الفريق الصيني للروبوتات وقائده زوجو هي، لتصميم وابتكار نماذج روبوتية تسهم في إيجاد حلول مبتكرة للقضاء على الازدحامات والمشاكل البيئية في المطاعم.

يوضح يانج بأن فريقه يتمتع بشغف لإيجاد حلول تكنولوجية لتحديات الحياة اليومية، وقد طوّر الفريق حلاً مبنياً على الذكاء الاصطناعي للمطاعم المزدحمة.

وذلك من خلال وضع نظام من الكاميرات والخوارزميات التي توجه الطلاب إلى أدوار الانتظار الأسرع تحركاً، وقد تفوق الروبوت الخاص بفريق الصين على غيره خلال المنافسة لتقمصه حركة يد الإنسان مدعوماً بعنصر تصميمي مبتكر يشبه المعصم لطرح العناصر الملوثة التي تأتي على شكل كرات برتقالية.

ويقول يانج الذي أمضى إجازته الصيفية في برنامج بجامعة ستانفورد الأمريكية: «كل يوم، يعمل قائد الفريق معنا على الروبوتات، حتى الساعات الأولى من الصباح، إلا أن زوجته تبدأ الاتصال به لمعرفة مكانه، بينما هو غارق مع أعضاء الفريق في التجارب وتحليل البيانات لتحقيق النتائج المرجوة من عملية توظيف الروبوتات في حل الازدحام والتحديات البيئية الخاصة بالمطاعم.

يقود زوجو هي، قائد الفريق الصيني، فريقاً شبابياً للروبوتات في بكين، ويمثل هذا الفريق بلاده في الدورة الثالثة من بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي»فيرست جلوبال" في دبي. وتضم هذه البطولة فرقاً طلابية مكونة من خمسة أعضاء من 191 دولة، يتم تقييمهم من خلال استخدامهم للروبوتات في التخلص من الملوثات الصغيرة والكبيرة للمحيطات. دبي ـ البيان