«دبي للقرآن الكريم» تستعد لانطلاق مسابقة الشيخة فاطمة

المصدر: دبي-البيان

عقدت وحدة العلاقات العامة بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اجتماعاً موسعاً مع مشرفي المجموعات والمتطوعين والمتطوعات للدورة الرابعة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث التي ستبدأ فعالياتها خلال الفترة من 2 وحتى 9 /‏ 11 /‏ 2019 بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي.

ترأس الاجتماع المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة بحضور خالد حسن المرزوقي نائب رئيس وحدة العلاقات العامة.

وخصص الاجتماع للوقوف على آخر الاستعدادات وجاهزية فرق العمل واستعراض المقترحات والملاحظات ورحب بوملحه في بداية اللقاء بالمتطوعين والمتطوعات وتمنى لهم النجاح والتوفيق في خدمة ضيوف الدولة من الحافظات لكتاب الله اللواتي سيتنافسن في هذه المسابقة الدولية التي تحمل اسم أم الإمارات .

رمز قرآني

وأشار إلى أن الجائزة وبعد 23 عاماً من العطاء أضحت رمزاً قرآنياً يحتذى به، من جانبه نقل خالد المرزوقي تحيات المهندس سامي قرقاش عضو اللجنة المنظمة للجائزة رئيس وحدة العلاقات العامة وتمنياته للجميع بالتوفيق وطلب من جميع المتطوعين الاستعداد للقيام بواجبهم على أكمل وجه .

كما عودنا أبناء وبنات الإمارات دائماً باستقبال ضيوف الدولة بالترحاب والحرص على سعادتهم وراحتهم خلال مدة الإقامة ثم جرى توزيع المهام على مشرفي المجموعات والمتطوعات كل في مجال اختصاصه حيث تم تكليف علي بن ظبوي منسقاً لقاعة المسابقة وعادل عبدالرحمن مشرفاً على الاستقبال بالمطار.

ومحمد إبراهيم مشرفاً على السكن والإعاشة، وعادل الرميحي مشرفاً على المواصلات، وعثمان المرزوقي منسقاً للعلاقات الإدارية، وعبد العزيز التناك مشرفاً لغرفة العمليات، وزياد الزين منسقاً عاماً .

شكر

توجهت وحدة العلاقات العامة بالجائزة بالشكر والتقدير إلى المستشار إبراهيم محمد بوملحه رئيس اللجنة المنظمة للجائزة وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة على جهودهم وحرصهم لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لانطلاقة مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدورتها الرابعة، متمنياً للجميع النجاح والتوفيق.