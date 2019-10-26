«دبي التجاري العالمي» وجمعية الإمارات لمتلازمة داون يبحثان استعدادات الكونغرس العالمي

المصدر: دبي ـ البيان

استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون في مقر الجمعية بالقصيص بدبي ماهر عبدالكريم جلفار النائب الأول لرئيس إدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، الذي قام بزيارة للجمعية للوقوف عن كثب على الخدمات التي تقدمها، وتم خلال الزيارة بحث سبل الدعم للجمعية وبرامجها.

حيث أثمرت جهود الجمعية عن استضافة الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2020 الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشاد ماهر جلفار بنوعية الخدمات المقدمة في الجمعية واطلع خلال الجولة مع الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس الإدارة على برنامج المناصرة الذاتية لذوي متلازمة داون، والذي ينفذ لأول مرة على مستوى الدولة ويشمل مناصرين من كافة الإمارات.

حيث تزامنت الزيارة مع ثاني الجلسات التدريبية لبرنامج المناصرة الذاتية الذي سيمتد لأكثر من عام ويهدف إلى تمكين المناصرين الذاتيين من التحدث عن أنفسهم والتعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم وتمثيل الدولة في الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2020 والذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الواقعة من 15 ـ 17 نوفمبر 2020.