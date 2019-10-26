300 رقم ثلاثي ورباعي وخماسي في مزاد «طرق دبي» الـ 58

المصدر: دبي - البيان

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 300 رقم ثلاثي ورباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات: (A F H I K L M N O P Q R S T U V) .

وذلك في رابع مزاد إلكتروني لها خلال العام الجاري 2019 وهو المزاد الإلكتروني الـ 58.

ويبدأ التسجيل في هذا المزاد الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري، فيما ينطلق المزاد يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر المقبل، في الساعة الثامنة صباحاً.

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة، وتستند إلى نوع من الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة، لأنها أي هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموزاً وأحداثاً ومحطات مهمة في حياتهم.

وتحظى هذه المزادات بأهمية بالغة لدى الهيئة لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين والارتقاء .