ورشة في شرطة دبي عن «فن الإدارة المالية»

المصدر: دبي ـ البيان

شهد العقيد الدكتور سعيد المظلوم نائب رئيس مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي، فعالية ورشة عمل «فن الإدارة المالية الشخصية»، التي نظمها المجلس في مبنى الأمانة التنفيذية لمجالس المبادرات الحكومية، بحضور عدد من موظفي شرطة دبي.

وأكد العقيد المظلوم أن ورشة العمل تأتي ضمن مجموعة من ورشات العمل التثقيفية التي ينظمها مجلس السعادة والإيجابية على مستوى شرطة دبي، مؤكداً أن الورشة تهدف إلى نشر ثقافة التعامل مع الأموال الخاصة وكيفية إدارتها بأحسن الطرق وفق الميزانيات والأولويات الشخصية.

وقدم الورشة صلاح الحليان المستشار المالي والمدير العام لمشروع «بيزات» المختص في تقديم التوعية المالية للأفراد، حيث قدم شرحاً إلى الحضور حول كيفية تحسين الفرد لوضعه المادي من خلال ضبط الميزانية وإدارة المصروفات، إلى جانب كيفية تعليم الأبناء منذ الصغر كيفية إدارة أمورهم المالية، بما يمكنهم من التعامل مع المال وإدارته عند كبرهم.

كما وقدم الحليان شرحاً حول كيفية اتخاذ القرارات المالية الصحيحة، ضارباً مجموعة من الأمثلة الواقعية، إلى جانب عرض مجموعة من التجارب والبرامج التي تساهم في توسيع مدارك الفرد في كيفية التعامل مع المال.