شرطة دبي تستشرف المستقبل أمام نظيرتها الفرنسية

المصدر: دبي-البيان

استقبل العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، وفداً من الشرطة الفرنسية، بحضور المقدم فهد الزرعوني، ضابط في قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في إدارة المطلوبين، بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومديري الإدارات الفرعية بالمركز.

وفي بداية الزيارة، رحب العميد بن سلطان، بالوفد الزائر، مؤكداً على حرص مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، باعتباره إحدى الوحدات التنظيمية التابعة لشرطة دبي، على تفعيل كافة الشراكات في العديد من المجالات والأنشطة، خاصة في الجانب العلمي وما يختص بإعداد البحوث والدراسات في المجال الاستشرافي، وإعداد التقديرات التنبؤية، وتحديد الأبعاد المتوقعة للاستشراف المستقبلي.

واستعرض العميد أمام الحضور الرؤية الاستشرافية، خلال السنوات القادمة؛ واستراتيجية المركز والمبادرات الإبداعية التي من شأنها أن تساهم في تطوير وتحسين الأداء المؤسسي، موضحاً أن المركز يعمل فيه كفاءات تخصصية .