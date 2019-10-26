المري يتسلّم كتاب «الغوص بو سبعة أرزاق»

المصدر: دبي - البيان

تسلم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نسخة من كتاب «الغوص بو سبعة أرزاق» الذي قام بتأليفه اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والذي تحدث فيه عن مهنة الغوص التي كان يمارسها الأجداد في دول الخليج ودولة الإمارات على وجه الخصوص.

وأشاد اللواء عبد الله خليفة المري بالمؤلف ودقة المعلومات الواردة في كتابه، مشيراً إلى أنه من أفضل المؤلفات التي توثق مهنة الأجداد، لا سيما من حيث المعلومات التي يتضمنها.

وتطرق اللواء أحمد بن ثاني في كتابه لرحلة الغوص عبر التاريخ، وكيف عاش الأجداد على هذه المهنة قبل ظهور النفط، كما يتناول العديد من الجوانب الأخرى المتعلقة بالغوص كالمعدات والأدوات التي كان يستخدمها الغواصون والأدوات الملاحية مثل «البوصلة العربية».

ونجوم البوصلة، والاستعدادات والتجهيزات التي كان يحضر لها قبل رحلة الغوص، إلى جانب أسماء المغاصات، وأنواع السفن، والرياح الموسمية وأنواعها ومسمياتها، والمسميات المتعلقة بمهنة الغوص والعاملين فيها وأدوارهم .