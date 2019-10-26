«دبي للطاقة الشمسية 2019» يجمع أهل الاختصاص والخبرة لبحث حلول الطاقة المتجددة

المصدر: دبي ـ البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 17 جلسة وندوة نقاشية مبتكرة بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين الحكوميين من كبرى الشركات المحلية والعالمية الرائدة في قطاع الطاقة الشمسية.

وذلك على هامش الدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية الذي ينعقد بالتزامن مع الدورة الحادية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، والدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،.

وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وألقت الجلسات الضوء على أهم الابتكارات المتعلقة بالتشغيل والصيانة والابتكار والبحث والتطوير وغيرها من الجوانب التي تشغل المهتمين بقطاع الطاقة المتجددة، وناقشت مواضيع محورية عديدة أهمها إيجاد سوق مقاولات ابتكار الطاقة وتسريع اعتماد القطاعات الصناعية المختلفة على الكهرباء.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»: «نعمل في دبي على تحقيق أهداف المبادئ الثمانية لدبي ووثيقة الخمسين التي أعلن عنها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تشمل تحسين جودة الحياة وتطوير مجتمع دبي وضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة».

اليوم الأول

تضمنت فعاليات اليوم الأول 5 جلسات نقاشية، كان أولها الجزء الأول من سلسلة «حوارات عن الطاقة»، وحملت الجلسة الأولى عنوان «تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية حول العالم» تلتها جلسة نقاشية بعنوان «كيف نصمم ونبني مشاريع شمسية ذات أهمية تنافسية متزايدة؟» أما الجلسة الثالثة، فتحدثت عن «أحدث تقنيات التشغيل والصيانة».

وحملت الجلسة الرابعة عنوان «دفع نمو الطاقة الشمسية من خلال السياسات المتخصصة» فيما اختتمت ندوات اليوم الأول بمحاضرة تفاعلية مبتكرة لمناقشة الأفكار حول أهم القضايا الحالية والمستقبلية المتعلقة بقطاع الطاقة.

وتضمن اليوم الثاني 5 جلسات نقاشية وتضمن اليوم الثالث 7 جلسات نقاشية.