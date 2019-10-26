وزارة تنمية المجتمع تنظم فعاليات احتفاءً بـ«أكتوبر الوردي»

المصدر: دبي – البيان

نظمت وزارة تنمية المجتمع سلسلة من الفعاليات التثقيفية في ديوانيها بأبوظبي ودبي ومراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها، استهدفت موظفي الوزارة ومتعامليها وفئات محددة من المجتمع.

حيث شملت الفعاليات معرضاً صحياً تثقيفياً للتوعية بسرطان الثدي، وذلك تحت شعار «أكتوبر الوردي»، بمشاركة 31 عارضاً من مختلف القطاعات، قدّموا خدمات توعية وتثقيف وفحوصات مجانية لعشرات الموظفين والموظفات والزوار من متعاملي الوزارة .

أُقيم المعرض في ديوان الوزارة بدبي، بالتعاون مع مركز تداوي الطبي وشركة كروتي للدعاية والإعلان، وشهد إقبالاً من الموظفين والمتعاملين، الذين استفادوا من خدمات صحية .

وتضمنت فعاليات الاحتفال ورشة توعوية نظمتها الوزارة في مركز التنمية الاجتماعية بعجمان، وأخرى من مستشفى أم القيوين استضافها مركز التنمية الاجتماعية بأم القيوين، إضافة إلى ورشة توعوية من مركز كلباء الصحي أقيمت في مركز التنمية الاجتماعية بكلباء، ونظم مركز الفجيرة للتنمية الاجتماعية فعاليات متنوعة للتوعية بسرطان الثدي أقيمت على كورنيش الفجيرة.