سقيا الإمارات تستعرض مبادراتها الإنسانية خلال «ويتيكس 2019»

المصدر: دبي ـ البيان

شاركت مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في الدورة الحادية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2019».

الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس الهيئة، في الفترة ما بين 21 إلى 23 أكتوبر الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

واستعرضت المؤسسة أهم مبادراتها ومشاريعها المبتكرة المتعلقة بتوفير المياه الصالحة للشرب لمساعدة المجتمعات التي تعاني من نقص وتلوث المياه، كما سلطت الضوء على السبل التي يمكن أن تسهم بها التقنيات المبتكرة والمستدامة في إيجاد حلول لأزمة المياه العالمية.

مكانة

وعن المشاركة، قال سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات: «تساهم مبادراتنا في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الإنساني، وتؤكد على النهج القويم الذي تتبناه قيادتنا الرشيدة في تعزيز قيم التسامح والتعاون بين الشعوب، لا سيما ونحن نحتفل بـ»عام التسامح«، الذي يعد استمراراً للمبادرات الإنسانية التي اعتمدتها القيادة الرشيدة.

والتي كان آخرها»عام زايد«الذي كان بوصلة للعمل الإنساني عملنا جميعاً وفقها، إحياءً لتراث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي استقينا من مآثره حب الخير للجميع، وإغاثة كل سائل ومحروم في العالم بغض النظر عن عرقه ودينه وثقافته».

ومن جانبه، قال محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات: تتقاطع أهداف «ويتيكس» مع أهداف مؤسسة «سقيا الإمارات» الرامية إلى إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة نضوب الموارد المائية في عددٍ من دول العالم باستخدام الطاقة الشمسية. ويشكل المعرض مناسبة مهمة لتبادل الخبرات مع الشركات العارضة، وتعريف المشاركين وزوار المعرض بالجهود التي تقوم بها المؤسسة.