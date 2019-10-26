منظومة التأمين الصحي ندوة في بلدية الحمرية

المصدر: الشارقة - البيان

استضافت بلدية الحمرية هيئة الشارقة الصحية بهدف تعريف موظفي وموظفات البلدية عن الاستفادة من التأمين الصحي ومنافعه.

وجرى تنسيق الندوة في إطار تلاقي أهداف بلدية الحمرية وهيئة الشارقة الصحية في تمكين الكوادر الوظيفية من الاستفادة والتمتع بمميزات التأمين الصحي المطبق على موظفي حكومة الشارقة.

وجرى في إطار هذا التعاون تنظيم ندوة توضيحية عن منظومة التأمين الصحي الخاص بحكومة الشارقة في مقر بلدية الحمرية واستهدفت كافة موظفي البلدية بهدف توعيتهم بإجراءات ومنافع واستثناءات التأمين الصحي .

وتناولت الندوة عرضاً توضيحياً من هيئة الشارقة الصحية عن منظومة التأمين الصحي قدمتها نورة بن هندي وناقشت فيها كافة المواضيع التي تخص حقوق وواجبات المؤمن عليهم.