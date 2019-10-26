شرطة أبوظبي تحض على الاحترام والمصداقية في الحياة الأسرية

المصدر: أبوظبي-البيان

نظمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية (العين)، بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، في قطاع أمن المجتمع، بشرطة أبوظبي، محاضرة حول «تعزيز المشاركة الإيجابية للرجل في الحياة الأسرية».

وتطرقت المحاضرة التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية إلى أهمية تعزيز دور الرجل في الأسرة وإكسابه المهارات الشخصية الإيجابية، التي تسهم في خلق أسرة متوازنة صحياً واجتماعياً ونفسياً.

وتناولت المحاضرة ترسيخ مفهوم الذكاء الأسري وكيفية تحويل التحديات إلى فرص إيجابية تسهم بتعزيز التلاحم، والعلاقات الأسرية التي يكون أساسها الثقة والاحترام والمصداقية، وترسيخ ونشر ثقافة التوازن الأسري وغرسها في نفوس الشباب والنشء.