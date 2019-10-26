الإمارات تعزز الحراك العالمي لاستشراف المستقبل »

المصدر: دبي ـ البيان

توحَّد العالم، أمس، على أرض الإمارات، في انطلاق بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال»، التي تتواصل فعالياتها في دبي حتى الغد، بمشاركة 1500 متسابق من 191 دولة. واختتمت فعاليات اليوم الأول من المنافسات التأهيلية للبطولة، وحقق الفريق الإماراتي العلامة الكاملة بـ 3 انتصارات في المباريات التي شارك بها، وجاء ضمن أفضل 15 فريقاً في الترتيب العام.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز الحراك العالمي الهادف لاستشراف وصناعة المستقبل.

من جهتها، أكدت جيني بيتي، رئيسة لجنة التحكيم الفني في تحدي فيرست جلوبال العالمي للروبوتات، لـ «البيان»، أن دبي باتت منصّة عالمية لاستقطاب الخبراء في مجال العلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوتات.

اقرأ أيضاً:

الإمارات توحّد العالم في «فيرست جلوبال» لإنقاذ المحيطات