دبي منصة عالمية لخبراء العلوم المتقدمة والروبوتات

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكدت جيني بيتي رئيس لجنة التحكيم الفني في تحدي فيرست جلوبال العالمي للروبوتات، لـ «البيان»، أن دبي منصة عالمية لاستقطاب الخبراء في مجال العلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوتات.

لافتة إلى أن نجاح الإمارة في استضافة هذا التحدي العالمي وإطلاق شرارة الابتكار التطبيقي في مجال الروبوتات في خدمة الإنسان، وسينعكس هذا الأمر إيجابياً على الاستثمار في الطاقات البشرية في المجالات التقنية التي بات روح العصر.

بناء

وأضافت أن وجود 191 دولة في التحدي ومنافسة الفرق فيما بينها سيسهم في بناء جيل متخصص في الروبوتات والتكنولوجيا المتقدمة وخاصة في دولة الإمارات منوهة بأن التحدي يمثل حراكاً تكنولوجياً وفرصة لتأهيل جيل من الشباب في هذا القطاع الحيوي، فمن خلال هذه المنصة التي يتواجد فيها العديد من أبناء الإمارات من الطلبة والزوار هناك فرصة للاحتكاك والاطلاع على تجارب عالمية.

وهذا بدوره سيسهم في تحقيق تطلعات الإمارات في تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان. وأوضحت بيتي أن أحد التحديات التي تواجهنا في هذه المسابقة وجود المتطوعين المتخصصين في المجال التقني والفني في الروبوتات.

وبالتالي إذا لم يوجد منظمون ومتطوعون ومحكمون من الصعب لهذه الفعالية أن تنجح في تأدية أهدافها، واليوم كل هذه العناصر تم توفيرها على أعلى مستوى بهذا التحدي، مما جعل هذه النسخة منه الأكثر تميزاً.

جسر عبور

وأشارت إلى أن المسابقة جسر عبور للشباب والدارسين في المجال التقني لصقل مهاراتهم وتأهليهم لسوق العمل الحقيقي بعد تخرجهم باعتبار أن التحدي فرصة أمامهم لفهم صناعة الروبوتات والتحديات الهندسية في مجال بنائها والتعلم بعد تصحيح الفرق الفنية المساعدة لهم جميع المعوقات التي تواجههم مثل عدم شغل الروبوت أو إشكاليات التحكم به وغيرها من هذه الصعوبات.

وتابعت: على الجهات المنظمة الحكومية والخاصة لمثل هذه الفعاليات فهم أهميتها لأجيالنا الحالية والمستقبلية وتقديم كامل الدعم المادي والفني لهم كما فعلت دبي.