متخصص في الروبوتات: نركّز في التحكيم على عناصر فنية ومعنوية

المصدر: دبي – وائل نعيم

أكد المهندس عبد السلام الحمادي متخصص في مجال الروبوتات ومحكم في مسابقات عالمية عدة لـ «البيان» مشاركته في تحدي فرست جلوبال العالمية للروبوتات كمستشار لجنة التحكيم في التحدي.

لافتاً إلى أنه يوجد ٦٥ محكماً في المسابقة، ٣٠ منهم من قبل «فيرست جلوبال» و٣٥ محكماً متطوعاً من المواطنين منهم من يحكم لأول مرة في مجال الروبوت، وبالتالي ستكون هذه المشاركة تجربة ملهمة ومميزة تفتح أمامهم الطريق للمشاركات في التحكيم بالمسابقات العالمية في هذا المجال.

وقال المهندس الحمادي: نركز في التحكيم على ملاحظة العناصر الفنية في بناء الروبوتات مثل التصميم الهندسي وقوة الروبوت وكيفية تشغيله والتحكم به، إلى جانب البرمجة الناجحة لتنفيذ المهام المطلوبة من الروبوتات وفقاً للمعايير المطورة من «فيرست جلوبال».

كما تقوم لجنة التحكيم بملاحظة عناصر أخرى ليست فنية وهي عناصر معنوية تتعلق بمدى انسجام الفريق والتعاون وسلوكيات أفراده. كذلك التناغم الدولي بين الفرق.