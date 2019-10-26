عبدالله آل حامد: الإمارات جزء رئيس في صنع عالم خالٍ من شلل الأطفال

المصدر: ■ أبوظبي ـ البيان

أكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال أن ما يدعونا للفخر أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً متطوراً يحتذى به في العالم لاستئصال مرض شلل الأطفال ومكافحة الإصابة به وكانت وما زالت جزءاً رئيساً في صنع عالم خالٍ من مرض شلل الأطفال.

وأوضح أن دولة الإمارات كانت سباقة في دعم الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي كان لدعمه اللامحدود الأثر الكبير والنتائج العظيمة التي امتدت لمنح تطعيم الملايين من الأطفال في العالم ضد مرض شلل الأطفال.

وقاية

وأضاف أن الدولة منذ عام 1993 تم إعلانها من قبل منظمة الصحة العالمية خالية من شلل الأطفال، مؤكداً أنه في إطار حرص القيادة الرشيدة على القضاء على هذا المرض داخل الدولة، نواصل الجهود إيماناً منا بأن الوقاية خير من العلاج لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد مرض شلل الأطفال والتي تتضمن توفير تطعيمات شلل للأطفال والرقابة والتقصي ضد المرض.

يشار إلى أن قانون الأمراض المعدية لعام 2014 الذي صدر في الإمارات وفر الإطار التشريعي اللازم لتعزيز دور الصحة العامة وتعزيز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

فيما قلل برنامج التحصين الوطني من عبء الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاح بشكل كبير ونجح في مقاطعة انتقال شلل الأطفال والقضاء عليها وكزاز الأطفال حديثي الولادة، ويسيطر بشكل كبير على العديد من الأمراض المستهدفة الأخرى.