400 طبيب يشاركون في مؤتمر جمعية القلب الإماراتية

المصدر: ■ أبوظبي ـ البيان

نظمت جمعية القلب الإماراتية بالتعاون مع أطباء القلب بالقطاع الخاص المؤتمر الثاني لأمراض القلب لمناقشة أمراض القلب ومسبباتها وعوامل الخطورة والذي اختتم أعماله أمس بمشاركة أكثر 400 طبيب ومختص في الأمراض القلبية والشرايين.

وتضمنت المحاضرات التي شارك فيها الدكتور عبدالمجيد الزبيدي رئيس الجمعية والدكتور عبدالله شهاب سكرتير الجمعية والدكتور أحمد منير أخصائي أمراض القلب بمستشفيي ميدكلينك 30 محاضرة تناقش حالات تم علاجها في القطاع الخاص على مدار العامين الماضيين مع إبراز أهمية آليات التشخيص المتطورة مثل الرنين المغناطيسي للقلب والأشعة المقطعية والقسطرة التداخلية للشرايين.

وقدمت الدكتورة إيمان عصمت استشاري قلب ورقة عمل حول دور الأشعة المقطعية في تصوير الشرايين التاجية للمرضى الذين يعانون من عوامل الخطورة المتعددة كضغط الدم المرتفع والسكر والكوليسترول حيث تظهر الأشعة ما إذا كانت الشرايين تعاني من أي انسدادات وتلافي خطورة إجراء عمليات القسطرة غير المبررة، على هامش المؤتمر تم عقد ورشة عمل لشرح دقيق لتخطيط القلب حضرها أكثر من 70 طبيباً فيما شارك في المعرض المصاحب للمؤتمر معظم شركات الدواء المحلية والدولية.