شابة متخصصة في الروبوتات تتطوع لدعم الفرق المشاركة

المصدر: ■ دبي - نورا الأمير

شابة تتوقد ذكاءً التقيناها في أروقة مسابقة تحدي غلوبال، مريم محمد أبو حجير حضرت لإفادة الفرق المتسابقة كونها خبيرة ومدربة متخصصة في مجال الروبوتات والليجو في المملكة الأردنية الهاشمية قبل أن تستقر في دولة الإمارات، برفقة زوجها منذ شهر تقريباً.

تقول مريم أبو حجير: تابعت بشغف أخبار بطولة فيرست غلوبال الأكبر عالمياً في مجال الروبوتات وشعرت بسعادة لتزامن تواجدي في دبي مع انعقاد حدث علمي على درجة كبيرة من الأهمية، لذلك حرصت على التواجد ليس كمتفرجة وإنما كسند وداعم لكل من يحتاج إلى خبرتها في مجال الروبوتات.

مضيفة إنها أنهت دراستها في هندسة ميكاترونيك وهو تخصص يجمع الكهرباء بالميكانيكا والإلكترونيات ـ وحضرت لتقديم الدعم لفريق الأردن ولأي فريق مشارك تواجهه أي مشاكل تقنية في الروبوت، علاوة على تبادل الخبرات والاطلاع على ما وصلت إليه الدول في مجال الذكاء الاصطناعي وإمكاناته.

آفاق رحبة

ورغم صغر سن أبو حجير، إلا أنها لم تتوانَ عن الحضور للمشاركة في هذه التجربة المثيرة التي تفتح آفاقاً رحبة للشراكات التي تخدم المجتمعات بل تمثل منصة مهمة للعمل العلمي الذي يتخذ صبغة عالمية، داعية الجميع إلى استثمار تحدي غلوبال بالحضور وتحديداً طلبة الجامعات والمدارس والسعي لبذل المزيد من الجهد الرامي إلى تبادل الخبرات وقصص النجاح ذات الأثر الملموس في حياة الأفراد والمجتمعات.

ويساهم حضور أبو حجير في إثراء تجربتها في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي ويكسبها فرصة الاطلاع على التوظيف الأمثل للروبوتات في خدمة المجتمعات وما تطرحه الفرق المشاركة في الحدث من أنحاء العالم من إبداعات وابتكارات تكنولوجية.