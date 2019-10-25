«كيار» إعصار مداري يتجه غرباً في بحر العرب

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أكد المركز الوطني للأرصاد أن المنخفض المداري في شرق بحر العرب تحوّل إلى عاصفة مدارية أطلق عليها «كيار» وقدرت سرعة الرياح حول مركزها بنحو 80 ـ 90 كم/س ويصاحبها سحب ركامية ممطرة، ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة المقبلة، اذ تصل سرعة الرياح حول مركز الاعصار الي ١٥٠ كم/ س.



وتوقع المركز الوطني عدم تأثر الدولة بالعاصفة المدارية بصورة مباشرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حيث تتجه إلى الغرب وشمال غرب خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة وتبعد حاليا حوالي 1500 كيلومتر من السواحل العمانية.

وقال المركز الوطني أنه يتابع مستجدات العاصفة المدارية أول بأول، وناشد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز وعدم تداول الإشاعات.