عيادة تذلل صعوبات بناء الروبوتات

المصدر: دبي - وائل نعيم

من المتعارف عليه وجود عيادات لمعالجة مختلف الأمراض لكن أن تجد عيادة للروبوتات فهذا شيء غير مؤلوف.

في تحدي فيرست جلوبال العالمي للروبوتات تم توفير عيادة للروبوتات مزودة بكوادر فنية متخصصة لتذليل جميع الصعوبات التي يمكن أن تواجه الفرق المشاركة في التحدي ومساعدتهم في بناء الروبوتات.

تقول حصة مصبح قائد المتطوعين في العيادة يوجد في العيادة عدة أقسام وهي : ورش عمل لقص أجزاء بالمنشار الالكتروني وتلحيم بعض الأجزاء لصناعة الروبوتات إلى جانب فريق دعم للبرمجة السوفت والهارد وير والتحكم بالروبوتات.

كما يوجد في العيادة فريق متخصص لمساعدة المتسابقين في حل أي صعوبات تواجه المتسابقين وتم توفير قسم لقطع الغيار للروبوتات إلى جانب قسم للتفتيش على الروبوتات وهو مختص بالتفتيش على جميع الروبوتات للفرق المشاركة وجودتها والتأكد من أن عدد القطع المستخدمة في بناء الروبوتات هو نفسه لدى كل فريق.

كما تم توفير فريق التنقل وهو فريق مختص بالذهاب إلى جناح الفريق المشارك في حال كان الروبوت المصنوع كبير الحجم لحل الإشكاليات في الجناح المخصص للفريق الذي طلب المساعدة.