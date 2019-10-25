شرطة دبي: شارك في «حماية كليب» واربح 100 ألف درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت شرطة دبي طلبة الإمارات للمشاركة في تحدي «حماية كليب» والتي تصل قيمة جائزته نحو 100 ألف درهم.

وقالت شرطة دبي: " إذا كنت من طلبة الجامعات أو الكليات أو المعاهد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أومبتعثي شرطة دبي، فأنت المعني بهذا التحدي!".

وأشارت إلى أن التحدي عبارة عن ابتكار فيديو توعوي مدته ستون ثانية فقط، يتناول أحد هذه المحاور: سوء استعمال العقاقير الطبية النفسية، دور الأسرة في الوقاية من المخدرات، كيفية تفادي الابتزاز ومعالجة التنمر الإلكتروني، الوقاية من إدمان الإنترنت.

وتابعت الفائز بالتحدي يحصل على جائزة «حماية كليب» التي تصل قيمتها نحو 100 ألف درهم.

وأضافت : يبدأ استقبال المشاركات خلال الفترة 1-15 ديسمبر المقبل على الموقع الإلكتروني لمركز حماية الدولي.