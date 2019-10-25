برامج مميزة للسياحة العلاجية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد الدكتور أنور سلام المدير الطبي التنفيذي لدائرة الشؤون الطبية والفنية، في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» حرص الشركة بجميع منشآتها الطبية على تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة لجميع المتعاملين معها.

وقال الدكتور أنور سلام: إن شركة أبوظبي للخدمات الصحية تتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي من أجل إعداد برامج مميزة للسياحة العلاجية وتعريف الجمهور في مختلف أنحاء العالم بهذه البرامج .

وأضاف خلال مشاركته في جلسة حوارية في الدورة الـ 12 من المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية والرعاية الصحية العالمية، الذي استضافته أبوظبي مؤخراً، إن شركة «صحة» تعد من أكبر مزودي الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة من خلال إدارتها لشبكة واسعة من المستشفيات ومراكز الخدمات الصحية الأولية.