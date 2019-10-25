بلدية دبي تنظم مؤتمراً لبحث مستقبل سلامة الغذاء عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بلدية دبي عن انعقاد الدورة الـ 13 لمؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية في الفترة ما بين 11 إلى 13 نوفمبر المقبل تحت شعار: «شراكات عالمية.. آفاق مستقبلية»، وسيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على أهمية ودور الشراكات العالمية بين الجهات المختصة في خلق مستقبل أفضل لسلامة الغذاء على مستوى العالم.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة وتتطلب تضافر جهود كل المعنيين بهذا المجال المهم من منتجين ومصنعين ومؤسسات تحضير الأغذية، فضلاً عن الجهات الرسمية والهيئات الأكاديمية والمراكز البحثية، لذلك تأتي أهمية هذه الدورة لتعزيز مبادئ التعاون والمشاركة بين الجهات المعنية بسلامة وجودة الغذاء».

علامة فارقة

وأضاف: «يفصلنا عام واحد عن الحدث الأهم في الدولة والمتمثل في إكسبو 2020، والذي يمثل علامة فارقة في مسيرة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تظهر أهمية الشركاء الاستراتيجيين في المجال الغذائي من خلال تقديم أغذية سليمة وذات جودة عالية وتلبي أذواق ضيوف الدولة».

وأشار داوود الهاجري إلى أنه بفضل جهود فريق عمل المؤتمر ودور الشركاء والرعاة، أصبح مؤتمر دبي العالمي لسلامة الغذاء الملتقى الأبرز للمهتمين بشأن الأغذية على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث تأتي هذه الدورة امتداداً للدورات السابقة.