1.1 عبوة الاستهلاك اليومي للفرد من المشروبات المحلاة

المصدر: أبوظبي - وام

كشف الدليل الارشادي الوطني للتغذية، الذي أعدته وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن معدل استهلاك الفرد اليومي في دولة الإمارات العربية المتحدة من المشروبات المضاف لها السكر، بلغت 1.1 عبوة.

وأشار الدليل إلى أبرز النتائج الخاصة بالعادات الغذائية للأفراد من عمر 18 سنة بين عامي 2017 و2018، لا سيما تلك المرتبطة باستهلاك الدهون والملح والسكر، لما لهذه المواد من دور فعال بالتأثير في صحة المجتمع.

واستند الدليل الإرشادي في حقائق العادات الغذائية، التي أوردها على نتائج المسح الصحي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2018، والذي نفذته وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع جهات مختلفة في الدولة، حيث تم تغطية ما يقارب 8214 مشاركاً من كافة إمارات الدولة.

وأوضح الدليل أن عادات استهلاك الدهون بين أفراد وفئات المجتمع المختلفة في الدولة، تبين وجود وعي بنسبة عالية، وتوجه لاستهلاك الدهون الصحية النباتية بنسبة تصل إلى 95 %، مشيراً إلى أن زيت الزيتون هو أكثر الأنواع استهلاكاً، يليه زيت دوار الشمس، ثم زيت الذرة.

وأكد الدليل على وجود وعي عالي بالطريقة الصحية لتجهيز الطعام، حيث يتوجه نحو 48.9 % من الأفراد لاستهلاك الطعام المشوي، فيما يفضل 31.7 % منهم الطعام المسلوق، بينما يفضل نحو 15.5 % من الأفراد طريقة القلي لتحضير الطعام.

وأوضح الدليل أن استهلاك الدهون لا يكون عن طريق الزيوت فقط، حيث توجد بمنتجات أخرى يستهلكها الفرد بشكل يومي، ومنها الأجبان، التي تبين أن معدل استهلاكها يصل إلى 38.8 % من الأجبان البيضاء، وإلى 17.5 % من الأجبان الكريمية، و15.6 % من الأجبان الصفراء، وأما أقل الأجبان استهلاكاً، فكان الأجبان القليلة الدسم، وبنسبة 5.9 %.

وكان الحليب كامل الدسم، الأفضل لأفراد المجتمع الإماراتي، حيث وصلت نسبة استهلاكه إلى 56.7 %.

أملاح

وأشار الدليل إلى أن 40.6 % من الأفراد في المجتمع الإماراتي، يقومون بإضافة الملح بصورة دائمة أثناء تناول الطعام، وأما في ما يخص استهلاك المنتجات أو الأطعمة العالية بالأملاح، كالشوربات الجاهزة، فقد بلغت نسبة استخدامها 31.1 %، كما أن 33 % من مجتمع الدولة يتناولون الوجبات المصنعة الجاهزة العالية بالأملاح في بعض الأحيان.

الخبز وحبوب الإفطار

ولفت الدليل إلى أن نسبة استهلاك الخبز وحبوب الإفطار الصباحية المكررة، هي 68.8 %، بينما تأتي أولوية الاختيار المفضل من مجموعة اللحوم للدجاج، بنسبة وصلت إلى 45.6 %، يليها الأسماك ثم اللحوم الحمراء.

وبالنسبة لاستهلاك الخضار أو الفاكهة، فإن نسبة 82.8 % من المجتمع تستهلك بنسبة أقل من المعدل الموصى به من منظمة الصحة العالمية، وهو 5 حصص.

ضريبة انتقائية

تبدأ الدولة مطلع ديسمبر المقبل، تطبيق الضريبة الانتقائية بنسبة 50 % على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، وعلى أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى، ويتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان سائلاً أو مركّزاً أو مساحيق أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب، لتقليل استهلاك هذه المنتجات، وصولاً إلى تعزيز الأنماط الصحية في المجتمع، والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام.