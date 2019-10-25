مستشفى رأس الخيمة: 40 % من أطفال الإمارات يعانون زيادة في الوزن

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ينظم مستشفى رأس الخيمة مخيماً مجانياً للتوعية بالبدانة خلال الأسبوع القادم ضمن حرم المستشفى للمساهمة في الحد من انتشار البدانة، التي تصيب عدداً كبيراً من البالغين والأطفال من المقيمين في دولة الإمارات في الآونة الأخيرة، وتنطلق فعاليات المخيم خلال الفترة من 27 - 31 أكتوبر الجاري.

وقال الدكتور رضا صديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اربيان هيلث كير جروب» المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: تشير أحدث التقارير الإخبارية التي صدرت مؤخراً أن نسبة الأطفال ممن يعانون زيادة الوزن في دولة الإمارات وصل إلى 40%، فيما أشارت دراسة حديثة أن ما يقارب 70% من الشباب الإماراتيين مصابون بالبدانة .