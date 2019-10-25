انطلاق فعاليات مؤتمر أبوظبي السنوي الثالث للأمراض المعدية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

شهد الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للأمراض المعدية الذي يقام بفندق «رزو وود» في أبوظبي.

ويهدف إلى جمع قادة الصحة الدوليين والإقليميين وأكثر من 350 من ممارسي الرعاية الصحية لمناقشة تشخيص ومكافحة الأمراض المعدية وسبل الوقاية منها مع التركيز على تعزيز جودة رعاية المرضى والحفاظ على سلامتهم.

وقال مطر النعيمي المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: إن الأمراض المعدية تسببت في وفاة ملايين البشر على مدى السنوات الماضية، ومع تطور مسببات الأمراض ومقاومتها للأدوية واللقاحات وكذلك زيادة مظاهر العولمة، تبرز الحاجة لتعاون دولي أكبر وتنسيق جهود المكافحة.