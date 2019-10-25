5نصائح من «القافلة الوردية» للوقاية من سرطان الثدي

المصدر: الشارقة - البيان

تدعو مبادرة «القافلة الوردية» الفتيات والسيدات إلى ضرورة وقاية أنفسهن من خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي، حيث تشير دراسات المنظمات الصحية العالمية، إلى أن الأنماط الحياتية المنتظمة، التي تنتهج سلوكاً غذائياً صحياً، إلى جانب الرياضة، وغيرهما من السلوكيات تسهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بمرض السرطان الثدي.

وتقدم «القافلة الوردية» إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وبالتزامن مع شهر أكتوبر الوردي، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، تواصل المسيرة جهودها الحثيثة في رفع الوعي بشأن هذا المرض بين مختلف أفراد المجتمع، واليوم تضع بين أيدي القراء خمس نصائح للحد من الإصابة بالمرض:

الكشف المبكر

يعتبر الكشف المبكر أحد أبرز المحاور التي تسهم في مكافحة مرض سرطان الثدي، والشفاء منه، وتنصح «القافلة الوردية» السيدات والفتيات دون سن الأربعين بضرورة إجراء الفحص الذاتي باستمرار، وفي حال الشعور بوجود أي ورم أو تكتل خفيف عليها إطلاع الطبيب على الفور.

وتنصح «القافلة الوردية» السيدات بالمواظبة على إجراء الفحوصات السريرية، وإن لزم الأمر فيجب إجراء فحوصات «الماموجرام» أو بالأشعة، لا سيما أن المبادرة تقدم هذه الخدمات خلال حملاتها مجاناً، حيث تشير الدراسات إلى أن اكتشاف الإصابة في وقت مبكر ترفع نسبة الشفاء إلى 98%.

نظام غذائي

تشدد «القافلة الوردية» على أهمية النظام الغذائي ودوره في الحد من الإصابة بعدة أنواع من مرض السرطان وخاصة سرطان الثدي، وتنصح بالتركيز على الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة لدورها في منع حدوث الالتهابات ومكافحة الخلايا السرطانية، وتعتبر الخضراوات الحمراء، والصفراء، والخضراء القاتمة اللون كالفليفلة والبروكلي، من أغنى الأطعمة بهذه المواد، إضافةً إلى فواكه التوت البري، والرمان.

وزن صحي

تؤكد مبادرة مسيرة فرسان القافلة الوردية من خلال حملتها التي انطلقت منذ العام 2011 أن الحفاظ على الوزن الصحي للجسم يحد من مخاطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقولون والكلى.

الامتناع عن التدخين

تتفق مختلف الدراسات والبحوث على ارتباط مختلف أنواع التدخين بسرطان الثدي، خصوصاً لدى النساء اللواتي تتجاوز أعمارهن 40 وتقل عن 50 سنة، .

الرضاعة الطبيعية

تؤكد مبادرة «القافلة الوردية» أن الرضاعة الطبيعية تحمي من الإصابة بمرض سرطان الثدي، وكلما أطالت الأم في مدّة إرضاع طفلها، كلّما تراجع خطر الإصابة .