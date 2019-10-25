المرحلة 2 من «التغذية الوريدية والأنبوبية» بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة التغذية الأنبوبية والوريدية، المخصصة لتزويد أصحاب الهمم وكبار السن والحالات المرضية الصعبة، بالغذاء المناسب لهم في منازلهم.

وذلك عبر خدمات التطبيق الذكي للهيئة، في خطوة مهمة لخدمة غير القادرين على تناول الغذاء بالطريقة العادية. جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الدورة الـ 5 لمؤتمر دبي الدولي للتغذية الذي يقام تحت شعار: «تشجيع الابتكار والتميز في مجال التغذية».

ويناقش المؤتمر الذي يشارك به حوالي 1500 طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم عدداً من المحاور المتعلقة بالتغذية العلاجية والمخاطر المحتملة والمشكلات الصحية المتصلة بسوء التغذية وآخر الدراسات والمستجدات والتوصيات العالمية في علم الغذاء العلاجي والتغذية بشكل عام وذلك ضمن 12 جلسة علمية و8 ورش عمل يقدمها أكثر من 100 خبير وطبيب ومتخصص في مجال التغذية.

وقال معاليه: «إذا كان الأمر يحتم علينا الوقوف جنباً إلى جنب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لتعزيز جودة الحياة، والوصول إلى مستقبل صحة أفضل، فإن مدخلنا الرئيس هو التغذية، وكل ما يرتبط بها من سلوكيات وأنماط معيشية، ولنا في تقارير منظمة الصحة العالمية الإشارة والدلالة، حيث تؤكد: أن التغذية هي أساس الصحة والتنمية.

وتحسين التغذية يعني تقوية مناعة الناس من جميع الأعمار وتخفيض معدل إصابتهم بالأمراض وتحسين صحتهم».

وقال: «إن ما تذكره منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات والجمعيات الدولية المتخصصة، حول سلامة الغذاء والتغذية والأنماط السليمة، هو ما تقوم به مدينتنا، مدينة دبي، التي تشهد الآن واحدة من المبادرات المهمة، وهي مبادرة «تحدي دبي للياقة»، لتعزيز جودة الحياة، ونشر فلسفة ومفاهيم الصحة واللياقة والسلامة في أوساط المجتمع.

وهو السياق نفسه الذي تمضي فيه الهيئة، من خلال مبادراتها وبرامجها التطويرية، بما يتماشى ومستويات الرفاهية العالية في دبي، ويتوافق مع منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، وهدف الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة».

وأكد معاليه إيمان هيئة الصحة بدبي، بتكامل مقومات الصحة العامة وشموليتها، وبأن التغذية السريرية هي صاحبة الدور الأساس في «الوقاية والعلاج». لذا فإن الهيئة تولي هذا التخصص الطبي الحيوي جل اهتمامها، وتعمل بشكل متواصل على تطويره وتحديث تقنياته وحلوله الذكية، ورفد أقسامها المتخصصة في المستشفيات والمراكز الصحية، بعناصر وكفاءات مميزة.