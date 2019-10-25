«طرق دبي» تنظم فعاليات طبية في «أكتوبر الوردي»

المصدر: دبي –البيان

نظمت اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، فعاليات توعوية متنوعة في أكتوبر الوردي «الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي».

والذي يأتي تحت شعار «الفحص المبكر قد ينقذ حياتك»، وذلك في إطار حرص الهيئة على الاهتمام بالحياة الصحية لموظفاتها، ونشر الوعي اللازم بطرق الوقاية من سرطان الثدي، وغيره من الأمراض.

وقد تضمنت الفعاليات، نشر فلاشات توعوية، وجلسات تثقيفية مع أطباء متخصصين، بالإضافة إلى معرض مصاحب، يختص بالعناية الشخصية، للتعريف بطرق الوقاية والأغذية الصحية.

وقالت السيدة موزة المري مدير إدارة تنفيذي في مكتب المدير العام، رئيس مجلس المديرين، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: إن الهيئة تدعم، وبشكل مستمر، الفعاليات والمناسبات العالمية ذات العلاقة بالجوانب الصحية والتثقيفية للمرأة، ومن بينها «أكتوبر الوردي» للتوعية بسرطان الثدي.

وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى خلق بيئة عمل صحية، ترفع من كفاءة أداء الموظفات، وزيادة سعادتهن ورضاهن، معربة عن سعادتها بتفاعل الموظفات مع الفعاليات، وتجاوبهن الكبير مع الأنشطة ذات الصلة بالمراجعات الطبية، والنصائح الصحية والغذائية وغيرها، الأمر الذي أسفر عن بلوغ معدل رضاهن أكثر من 92 %.