«بخاخ» لعلاج الاكتئاب في أسواق الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

كشف مؤتمر أبوظبي الدولي للصحة النفسية عن دواء جديد لعلاج الاكتئاب، سيطرح في الإمارات خلال الربع الأول من العام المقبل، وهو عبارة عن «بخاخ» يؤخذ عن طريق الأنف، لمرة واحدة في الأسبوع، أو بحسب حالة المريض.

وقال الدكتور مجدي عبدالحميد، مدير التسويق في المنطقة لشركة «جونسون آند جونسون»، إن الدواء الجديد تمت الموافقة عليه من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية واستحسان هيئة الدواء الأوروبية، ويتميز بفعالية عالية في علاج الاكتئاب، حتى للحالات التي لا تستجيب للأدوية الأخرى.

يُذكر أن مرض الاكتئاب لا يزال متصدراً لجميع أمراض الاضطرابات النفسية على مستوى العالم، ومن أكثر الأمراض انتشاراً.

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