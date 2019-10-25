«نسائية دبي» تطلق برنامج «الإشارة الضوئية» الاثنين

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، كشفت فاطمة العبدالله مديرة جمعية النهضة النسائية فرع الخوانيج، لـ«البيان» عن إطلاق منتدى «التسامح في دعم القضايا المجتمعية» .

والذي سيستعرض برنامج «الإشارة الضوئية»، وذلك يوم الاثنين المقبل، ويستهدف مجتمع الإمارات والمجتمعات الخليجية.

وأوضحت العبدالله: «إن البرنامج سيقام على مدار يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، ويتضمن باقة من ورش العمل والمحاضرات، ويستضيف نخبة من الخبراء والمختصين وهم الدكتورة سعاد المرزوقي التي ستقدم ورشة بعنوان «التسامح في منع الاحتراق النفسي»، والدكتور أحمد أوزي الذي سيقدم 3 ورش بعنوان كما سيستضيف البرنامج وفاء آل علي.