«كهرباء دبي» تستعرض أحدث تقنيات الطاقة المتجددة خلال «ويتيكس2019»

المصدر: دبي - البيان

استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي أبرز مبادراتها وإنجازاتها وأحدث مشروعاتها المبتكرة خلال الدورة الـ 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2019».

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس:«في ظل الرؤى الطموحة والنهضة التنموية التي تشهدها دبي في المجالات كافة،.

والتي تترجمها إلى مشروعات عملاقة وفرص واعدة لا سيما في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، تلتزم الهيئة بتنفيذ مشاريع على أعلى مستوى ووفق أعلى معايير الاعتمادية والموثوقية والكفاءة وباستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً».

وعرضت الهيئة على مدار 3 أيام أبرز مشاريعها وأحدث تقنياتها في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والشبكات الذكية ومن بينها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومبادرة «شمس دبي».

و«الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية»، ومحطة الشبكة الذكية، ومشروع الهيدروجين الأخضر، ومبنى الشراع، والمحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء في حتّا، ومشروع محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، والمرحلة الثالثة من المحطة «K».

ومشروع تخزين المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية، ومبادرة الناموس، وخدمة «مرافق» الذكية، ومبادرة المحطة الرقمية، ومبادرة الاستجابة الذكية، ومبادرة «رماس»، ومركز المستقبل لإسعاد المتعاملين، ومنصتي «أفكاري» و«ابتكاري»، ومتجر ديوا، إلى جانب المسابقة العالمية «ديكاثلون الطاقة الشمسية الشرق الأوسط».

وإلى ذلك نظمت «كهرباء دبي» بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمختصين من ممثلي كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والتكنولوجيا والاستدامة والبيئة، مجموعة من الندوات والجلسات النقاشية التي ركزت على كفاءة الطاقة والشبكات الذكية والذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة والمتجددة ونظام الطاقة المستقبلي وترشيد الاستهلاك والمحافظة على البيئة، وذلك خلال فعاليات «ويتيكس 2019».

وتضمن اليوم الأول من المعرض تنظيم 8 جلسات نقاشية، تركزت حول رفع كفاءة محطات الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي ومستقبل المؤسسات الخدماتية ونظام تحكم الشبكات الدقيقة.

وتضمن اليوم الثاني تنظيم 11 جلسة نقاشية استعرضت نظام الطاقة المستقبلي وتخزين الكربون واستخدامه في تحلية المياه والحلول المبتكرة لاستخدام البلاستيك المعزز بالألياف الزجاجية في شبكات نقل وتوزيع المياه.

وتضمن اليوم الثالث والأخير تنظيم 11 جلسة، ناقشت كفاءة واستدامة وترشيد الطاقة ورقمنة شبكات الطاقة والحلول الذكية للطاقة.

وفورات تتجاوز المليار

كما أسهمت برامج التوعية المختلفة التي تطبّقها هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق وفورات تجاوزت مليار درهم خلال السنوات العشر الماضية. واستعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي أبرز مبادراتها ومشاريعها وبرامجها الاستراتيجية الخاصة بتوعية المجتمع بأهمية ترشيد الاستهلاك والمحافظة على البيئة، وإنجازاتها في مجال التحول الذكي من خلال «منصة الترشيد» في «ويتيكس 2019».

واستعرضت الهيئة آخر التطورات والإنجازات في «بيتنا مثالي»، المبادرة الرائدة والمتكاملة التي أطلقتها الهيئة بالشراكة مع 9 جهات حكومية، بهدف توعية أصحاب المنازل بالتدابير الواجب اتخاذها لتوفير بيئة منزلية مثالية سعيدة ومستدامة. وحققت المبادرة نتائج كبيرة خلال الدورتين السابقتين، إذ تمت توعية 414 أسرة، وتكريم 20 أسرة، وتوفير 902 ميغاواط ساعة .

برنامج

ألقت هيئة كهرباء ومياه دبي الضوء على برنامج «نهجي المستدام»، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي يمكّن المتعاملين في القطاع السكني من مقارنة متوسط استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع متوسط استهلاك المنازل المماثلة التي تتميز بكفاءة الاستهلاك. وحقق البرنامج في المرحلة الأولى وفورات بلغت أكثر من 10 غيغاواط ساعة من الكهرباء، وما يقارب 10 ملايين غالون من المياه.