توصية لاستخدام الأقمار الصناعية لدراسة المياه الجوفية

المصدر: العين - داوود محمد

أوصى المشاركون في المؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية بأهمية تكثيف استخدام معلومات الأقمار الصناعية الجيوفيزيائية للدراسات التفصيلية للمياه الجوفية في الدولة، وربط الدراسات الجيوفيزيائية مع الحفر الجيوتقني.

وذلك للحصول على معلومات أكثر دقة فيما يخص التراكيب التحت سطحية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الدراسات الجيوفيزيائية وتطويرها، وإدخال مادة الجيوفيزياء الهندسية والبيئية في البرامج الأكاديمية.

وركز المؤتمر على الابتكار العالمي للأساليب الجديدة في مجال الجيوفيزياء البيئية والهندسية، والذي أتاح للمشاركين الفرصة لتبادل الخبرات والأفكار ومناقشة الأهداف المستقبلية، وزيادة الوعي العام بأهمية مجال الجيوفيزياء وتطبيقاته.

كما تناولت موضوعات البحوث التي عرضت من خلال الجلسات والندوات العلمية بالمؤتمر، وهي تطبيقات الجيوفيزياء المختلفة والتغيرات المناخية ودور الجيوفيزياء في حل المشكلات المناخية، استعراض أفكار جديدة ومبتكرة.