«التحول الإلكتروني» لخدمات الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة وهيئة الحكومة الإلكترونية، مشروع التحول الإلكتروني لخدمات إدارة الصحة العامة بالبلدية.

والتي تشمل 5 خدمات ضمن المرحلة الأولى التي سيتم استكمالها بتحويل 48 خدمة حالية إلى إلكترونية خلال الربع الأول من عام 2020 ضمن مشروع أتمتة خدمات الدوائر الحكومية في رأس الخيمة الذي تنفذه هيئة الحكومة الإلكترونية والوصول إلى حكومة بلا ورق.

وأوضح منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس في منتجع وسبا جزيرة المرجان، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، لإطلاق الخدمات الإلكترونية في إدارة الصحة العامة، أن المشروع يهدف تحويل 100% من خدمات الإدارة خلال الفترة من يناير ـ يونيو 2020، تماشياً مع رؤية حكومة رأس الخيمة.

وتضمن المرحلة الأولى تحويل 5 خدمات، كما تشمل المرحلة الرابعة دمج 48 خدمة حالية وتحويلها إلى 30 خدمة إلكترونية.

وكشف الزعابي عن وضع دراسة لإنشاء مقصب جديد في المناطق الجنوبية بالإمارة خلال 2020.