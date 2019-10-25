«كهرباء دبي» ترعى الدورة الثالثة من التحدي

المصدر: دبي - البيان

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي، رعايتها الذهبية للدورة الثالثة من تحدي «فيرست جلوبال» للروبوتات، التحدي الأكبر من نوعه في العالم، في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

والذي فازت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في مؤسسة دبي للمستقبل باستضافته، في الفترة ما بين 24 و27 أكتوبر 2019.

وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتنافس أكثر من 1500 مشارك، تتراوح أعمارهم ما بين 14 و18 سنة، يمثلون أكثر من 186 دولة، للفوز بالتحدي.

وأعرب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته لدعم استضافة دبي لتحدي «فيرست جلوبال»، تعزيزاً للجهود الوطنية الرامية إلى صناعة المستقبل، ومواكبة تطوراته المتسارعة، من خلال الابتكار والإبداع، تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للابتكار، لجعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً حول العالم.

رؤية مستقبلية

وقال الطاير: «تحرص الهيئة على دعم كافة الجهات الحكومية والخاصة، لتنفيذ أجندة دبي للمستقبل، والرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لاستشراف وصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد.

ونأمل أن يسهم تحدي «فيرست جلوبال»، في تعزيز مسيرة الابتكار العالمي، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، ودعم العقول المبدعة، وإعداد جيل مستعد لمواجهة التحديات العالمية في المستقبل، لا سيما في مجالات الطاقة والمياه، وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر».

تقنيات

وأضاف: «نسعى في الهيئة إلى مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير التقنيات الإحلالية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وغير ذلك من تقنيات مبتكرة. وتعتبر الهيئة سباقة على المستوى الحكومي في دولة الإمارات، في مواءمة استراتيجياتها ومبادراتها مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وفي هذا الإطار، أطلقنا «مركز المستقبل لإسعاد المتعاملين»، الذي يعد أول مركز ذكي متكامل في دبي لإسعاد المتعاملين، يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ويوفر جميع خدماتها الذكية والمبتكرة لجميع فئات المتعاملين.

كما بدأنا بتوظيف خمسة روبوتات كموظفين فعليين ضمن كادرنا، وذلك في إطار سعينا المتواصل لتطوير آليات عمل تثري تجربة المتعاملين، وتسهم في الوصول إلى تقديم خدمات نوعية من فئة السبع نجوم في مراكز إسعاد المتعاملين. علاوة على ذلك، أطلقنا «رماس» - موظف الهيئة الافتراضي، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي- بداية عام 2017».

«رمّاس»

وتوفر الهيئة «رمّاس» حالياً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال منصة «واتساب بزنس»، ونعد أول جهة حكومية في الدولة توثق حسابها عبر المنصة، وموقع الهيئة الإلكتروني، وتطبيقها الذكي عبر منصتي «آي. أو. إس» و«أندرويد».

وكذلك على حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة إلى أنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون، ومنصة مساعد غوغل، والروبوتات».

يذكر أن تحدي «فيرست جلوبال» العالمي للروبوتات، يهدف إلى تشجيع الشباب على تطوير قدراتهم في مجال العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والابتكار، وتمكينهم بالأدوات اللازمة، وتنمية مهاراتهم وخبراتهم بتصميم الروبوتات، لتصميم مستقبلهم بأيديهم وعقولهم، والمساهمة في السباق العالمي لحل أكبر التحديات التي تواجهنا اليوم، ومعالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في قطاعات حيوية.

كالمياه والطاقة وغيرها، من خلال مسابقات رياضية لتطوير الروبوتات.