الإمارات تتبنى الاستشراف العلمي لتوجهات المستقبل

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ودين كامين مؤسس «فيرست جلوبال»، أن بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» تمثل محطة عالمية للاحتفاء بأكثر من 1500 من صنّاع التغيير المستقبليين وأصحاب العقول النابهة والمواهب المتميزة الذين جمعهم حب العلم والإحساس العالي بمسؤوليتهم تجاه مستقبل دولهم والعالم.

منهج عمل

وقال معالي عمر سلطان العلماء في كلمة خلال افتتاح فعاليات البطولة: «إن دولة الإمارات تتبنى منهج عمل يقوم على استباق خططها المتغيرات والمستجدات العالمية من خلال استشراف علمي لتوجهات المستقبل، وصولاً إلى إطلاق استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031 وغيرها من إنجازات تتكامل لتعزيز الريادة في صنع التغيير».

وأضاف أن دولة الإمارات تمكنت برؤى وتوجيهات القيادة من أن تصبح مركزاً للفعاليات والمؤتمرات العالمية الكبرى، وحاضنة متقدمة لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، مرحباً بالمشاركين في البطولة من فرق طلابية وأعضاء لجان تحكيم ومشرفين، ومتمنياً لهم التوفيق في منافسات البطولة.

وأشار معاليه إلى أن تنظيم بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» يتزامن مع تحقيق دولة الإمارات المزيد من الإنجازات التي تعزز تنافسيتها العالمية، من خلال البداية القوية التي دشنت مسيرة الدولة في استكشاف الفضاء والرحلة العلمية التي شارك بها بنجاح هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وأول عربي يهبط على متن محطة الفضاء الدولية، محققاً طموح زايد الذي حلم بأن تكون دولة الإمارات من الدول المشاركة والمؤثرة في هذا المجال.

حلول مستقبلية

من جهته، قال دين كامين، مؤسّس «فيرست جلوبال» في كلمة له: «أتوجه بداية بجزيل الشكر لقيادة دولة الإمارات على دعمهم الكبير في تنظيم الدورة الثالثة لبطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» في دبي، والذي يتيح الفرصة لأكثر من 1500 من الطلاب والمشرفين من جميع دول العالم تقريباً للمشاركة في أكبر حدث عالمي للروبوتات».

وأضاف كامين: «الهدف الرئيسي لهذا الحدث أن يطور الطلاب مهاراتهم في مجالات الروبوتات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي في أجواء تعاونية وجماعية خلال عملهم مع أعضاء فرقهم ومع بقية الطلاب من دول أخرى».

وتابع: «نأمل من خلال هذه الشراكة مع دولة الإمارات في تنظيم بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» أن نسهم بإلهام الطلاب من مختلف قارات العالم وتعزيز معرفتهم العملية، والعمل سوية لإيجاد حلول مبتكرة ومستقبلية للتحديات المشتركة التي تواجه عالمنا».

قصص نجاح

وتابع الحضور في الحفل مجموعة من قصص نجاح الفرق المشاركة أبرزت روح الشباب المفعمة بالطاقة وحب العلم والابتكار، وأوصلت للعالم أجمع أن التكنولوجيا وسيلة إيجابية لتقدم الشعوب وبناء الحضارة الإنسانية. كما تضمن حفل الافتتاح عروضاً فنية رائعة وفقرات مسرحية وغنائية على مسرح «لا بيرل» شارك في إحداها الفنان العالمي «ويل آي آم».

منافسات البطولة

وتنطلق المنافسات الرسمية لبطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» صباح الجمعة 25 أكتوبر 2019، في «فيستيفال أرينا» الذي تم إعداده خصيصاً لاستقبال الفرق المشاركة ويتضمن مناطق مخصصة لإعداد الروبوتات وتجهيزها قبل الدخول إلى منطقة المنافسة، وستستمر المنافسات التأهيلية طوال اليوم وغداً.

وتركز المنافسات التأهيلية على نجاح الفرق المشاركة بتطوير روبوتات قادرة على أداء مجموعة من المهام المطلوبة والتي تخدم الجهود العالمية الهادفة إلى حماية المحيطات وتنظيفها من ملايين الأطنان التي تؤثر سلباً على الحياة البحرية .

وعلى صحة سكان العالم.وسيشهد يوم الأحد تنظيم المنافسات الإقصائية بين الفرق التي نجحت بالعبور إلى المرحلة النهائية، ليتم بعدها إعلان الفائزين وتوزيع الجوائز، لتختتم البطولة فعالياتها بحفل رسمي. وتم اختيار الفرق المشاركة في هذه البطولة العالمية بناءً على نتائجها في سلسلة من الفعاليات استمرت طوال العام في مختلف دول العالم، وتم خلالها توزيع مجموعة من الصناديق تضم أجزاءً وقطع إلكترونية لتصميم وتجميع روبوت بإمكانه إيجاد حلول ناجحة للعديد من التحديات والمهام المتنوعة التي تصممها هيئات ومؤسسات أكاديمية عالمية.