المؤتمر الثالث لزراعة القلب والكلى 2019 يبدأ أعماله اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق، اليوم، في أبوظبي، بفندق دوست، ثاني فعاليات المؤتمر الثالث لزراعة القلب والكلى 2019 الذي تنظمه شركة البحر المتوسط للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ونخبة من الاستشاريين والأطباء المختصين في مراكز زراعة الأعضاء الرائدة في العالم، ويستمر مدة 3 أيام.

وصرح الدكتور فراس بدر، مدير قسم فشل وزراعة القلب والأوعية الدموية في مستشفى كليفلند كلينك أبوظبي ورئيس المؤتمر، بأن المؤتمر الذي تم اعتماده طبياً بـ12 ساعة من التعليم الطبي المستمر من قبل دائرة الصحة ـ أبوظبي سيناقش 22 محاضرة علمية يقدمها 21 محاضراً، من بينهم 7 أساتذة دوليين من بين أطباء يمثلون مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي والمعهد الكوري لتطوير زراعة الصحة، كمؤسسة حكومية تابعة لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كوريا.

إضافة إلى كلية ماهاتما غاندي الطبية ومعهد البحوث في الهند، وهي سابع معهد طبي معتمد قبل جمعية القلب الأمريكية، ومشاركة العديد من الشركات الأدوية المختصة في مجال زراعة الكلى والقلب في الدولة.