«تخطيط الشارقة» تعتمد بطاقة الهوية لدفع رسوم المعاملات

المصدر: الشارقة - وام

اعتمدت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة خدمة دفع معاملات الدائرة عبر بطاقة الهوية الإماراتية وشحن بطاقات التحصيل وذلك بالتنسيق مع دائرة المالية المركزية عبر إنشاء نافذة بالمقر الرئيسي للدائرة تقدم خدماتها للجمهور طوال فترة الدوام الرسمي وذلك انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات على السادة المتعاملين.

ممارسات

وأكدت المهندسة نيلي الشامسي مدير إدارة الخدمات المساندة في الدائرة: «أن تدشين خدمة الدفع الجديدة تأتي استكمالاً لسلسلة من الخدمات الذكية التي تقدمها الدائرة بهدف توفير وقت وجهد المتعاملين ومواكبة أحدث الممارسات في مجال تقديم الخدمات للجمهور».

وأشارت إلى أن بطاقة الهوية باتت تتمتع بإمكانات تقنية متطورة بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حتى أصبحت الهوية قاعدة بيانات متنقلة توفر بيانات شخصية دقيقة وتمكن المتعاملين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بطريقة آمنة وحماية هويتهم إلى جانب دورها في مكافحة التزوير والتزييف.

تطور

ولفتت إلى أهمية مواكبة التطور المتسارع في وسائل الاتصال والذكاء الاصطناعي وحتمية استخدامها لتقديم خدمات مبتكرة، مبينة أهمية استخدام الهوية في دعم التحول الحكومي الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين ودورها في تحفيز المؤسسات على تطوير خدماتها وإطلاق خدمات إلكترونية تعتمد على الخصائص التي توفرها بطاقة الهوية.

بياناتونفذت دائرة التخطيط والمساحة مؤخراً عمليات الربط الإلكتروني مع هيئة تنظيم الاتصالات عبر استخدام بيانات الهوية الوطنية للحصول على معلومات مقدم الطلب من قاعدة بيانات الهيئة الاتحادية للهوية وقاعدة بيانات وزارة الداخلية، حيث أسهم هذا الربط بشكل كبير في تبسيط الإجراءات وتسريع إجراءات تقديم الطلبات وتوفير الوقت المستهلك في إدخال البيانات لدى المجالس البلدية لتقديم طلبات منح الأراضي والمساعدة في تحديث البيانات وتعزيز قدرة المسؤولين على اتخاذ القرارات المهمة في مختلف قطاعات العمل بالدائرة.